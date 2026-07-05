Autismo e prevenzione la scoperta | lo stress ossidativo dei globuli rossi possibile campanello d’allarme

Uno studio ha evidenziato che lo stress ossidativo nei globuli rossi potrebbe essere un possibile segnale precoce dell'autismo. La ricerca ha analizzato campioni di sangue, individuando livelli elevati di stress ossidativo. La scoperta potrebbe portare a test diagnostici più semplici e precoci. Al momento, non ci sono ancora conferme cliniche definitive, ma l'indagine apre nuove strade per la prevenzione e l'identificazione precoce della condizione.

Como, 2 luglio 2026 – Individuare lo stress ossidativo associato all’autismo da una semplice goccia di sangue? È la prospettiva aperta da uno studio pubblicato su Communications Medicine, rivista del gruppo Nature, condotto presso l’Istituto per sintesi organica e la fotoreattività del Cnr di Bologna con il supporto di Villa Santa Maria, Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Tavernerio (Como). La scoperta. Lo studio ha dimostrato come l’analisi delle membrane dei globuli rossi attraverso la microscopia iperspettrale, combinata con strumenti di intelligenza artificiale, riesca a distinguere bambini con autismo o neurotipici con un’accuratezza complessiva del 93,2%, grazie all’impronta dello stress ossidativo nelle cellule. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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