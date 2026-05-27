Oltre il limite dei 65 anni come la prevenzione dimezza lo stress ossidativo | la rivoluzione parte da Castrocaro

In Italia, l’aspettativa di vita media è di circa 83 anni, ma l’età in cui le persone godono di buona salute si ferma a circa 65 anni. Una ricerca indica che oltre questa soglia, la prevenzione può ridurre significativamente lo stress ossidativo. La scoperta riguarda un metodo che, a Castrocaro, dimostra come intervenire prima di raggiungere i 65 anni possa migliorare lo stato di salute e ridurre i rischi legati all’invecchiamento.

L’Italia si scopre un Paese di record, ma con un’ombra che offusca il primato della longevità. Sebbene l’aspettativa di vita media abbia raggiunto la soglia degli 83 anni, il dato sulla salute reale si ferma drasticamente a quota 65. Esiste un limbo di diciotto anni in cui l’esistenza prosegue. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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