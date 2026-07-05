Il 4 luglio, nel giorno del suo matrimonio, Aurora Ramazzotti ha scritto una canzone per il marito, seguendo l’esempio del padre che trent’anni fa aveva composto una canzone per lei. La cantante ha condiviso sui social il momento in cui ha consegnato il brano, senza fornire dettagli sul contenuto. La cerimonia si è svolta in una location privata, con pochi invitati. La musica ha avuto un ruolo centrale nel giorno speciale.

Trent’anni fa Eros Ramazzotti scriveva Aurora per la figlia appena nata, regalandole una canzone che sarebbe diventata parte della sua identità. Il 4 luglio, nel giorno delle sue nozze con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha scelto di fare lo stesso gesto per quello che è di fatto diventato suo marito. La figlia di Eros e Michelle ha però voluto andare oltre non regalando a Goffredo una sola canzone, ma un intero EP: Un giorno di festa, pensato e scritto per raccontare i primi dieci anni di storia con l’uomo con cui ha scelto di passare la vita. Aurora Ramazzotti regala a Goffredo canzoni d’amore. C’è chi per un matrimonio sceglie di... 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

© Dilei.it - Aurora Ramazzotti segue le orme di papà Eros: il regalo più dolce per Goffredo nel giorno del matrimonio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mannaggia a te: AURORA RAMAZZOTTI CANTA a sorpresa con papà EROS a TORINO

Notizie e thread social correlati

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: le parole di Papà Eros e mamma MichelleAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, presso il Castello Xirumi Serravalle, nella zona di Lentini, in provincia di Siracusa.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi in Sicilia: la tenuta da sogno e il regalo di papà ErosAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, in una tenuta che sembra uscita da un sogno.

Temi più discussi: Il matrimonio di Aurora Ramazzotti in Sicilia, l'abito Giorgio Armani Privé ispirato alla mamma: intervista e foto in esclusiva; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il regalo portafortuna dei fan di Eros per il matrimonio in Sicilia: Il vostro affetto è unico; Aurora Ramazzotti presto sposa, il regalo di matrimonio dei fan di Eros stupisce; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel paese di Pippo Baudo.

Aurora Ramazzotti figlia di Eros deduco milionaria che fa le sponsorizzate durante il matrimonio per due asciugamani dimostra che siamo davvero alla frutta. E’ tutta una marketta #auroraramazzotti #eros #michellehunzicher #erosramazzotti x.com

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, top e flop: l'abito ispirato a mamma Michelle, le canzoni a sorpresa, le dediche dei genitori e gli ospiti (e gli assenti)Il grande giorno di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è arrivato. Dopo il rito civile celebrato il 3 luglio, al Comune di Militello, in forma riservata e con pochi intimi accanto, ... leggo.it

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi: il matrimonio da sogno in Sicilia tra emozioni, musica e famigliaAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno celebrato il loro matrimonio in Sicilia. Tutti i dettagli delle nozze ... rumors.it