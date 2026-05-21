Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, in una tenuta che sembra uscita da un sogno. La cerimonia è durata tre giorni, con feste e un concerto privato per gli invitati. L’evento è stato organizzato con grande riservatezza e sicurezza, con misure di controllo e vigilanza. Il matrimonio ha coinvolto numerosi ospiti e si è svolto lontano da occhi indiscreti. Tra i dettagli emersi, il regalo del padre della sposa, Eros Ramazzotti.

Mancano poche settimane al fatidico sì in Sicilia tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, e l'impressione è che l’idea iniziale di un matrimonio minimalista sia stata definitivamente accantonata. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, le nozze della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avranno luogo in una scenografica location, davanti a un parterre stellare di vip e con celebrazioni destinate a durare un intero fine settimana. Dopo nove anni insieme, la nascita del piccolo Cesare e l'addio al nubilato in Marocco, il 4 luglio 2026 Aurora e Goffredo coroneranno la loro storia d'amore e, per l'occasione, papà Eros sta già organizzando una sorpresa speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi in Sicilia: la tenuta da sogno e il regalo di papà Eros

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Aurora Ramazzotti Un Addio al Nubilato da Sogno in Marocco

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