Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia | le parole di Papà Eros e mamma Michelle

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, presso il Castello Xirumi Serravalle, nella zona di Lentini, in provincia di Siracusa. La cerimonia si è svolta nel castello, un edificio storico circondato da un paesaggio rurale. I genitori della sposa hanno commentato pubblicamente l’evento, confermando la data e il luogo scelti per il matrimonio.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, scegliendo come cornice per il loro grande giorno il Castello Xirumi Serravalle, nella zona di Lentini, in provincia di Siracusa. Dopo il passaggio civile avvenuto a Militello in Val di Catania, la coppia ha celebrato il proprio amore con una cerimonia circondata da amici, parenti e volti noti dello spettacolo. Un weekend speciale, pensato come una lunga festa di famiglia, con circa 200 invitati, musica, emozioni e momenti condivisi anche sui social. Aurora è arrivata all’altare accompagnata da papà Eros Ramazzotti, mentre a celebrare il rito è stata l’amica Sara Daniele. Matrimonio Aurora Ramazzotti: Il messaggio di Eros Ramazzotti per Aurora e Goffredo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La strana scelta di mamma Michelle Hunziker.

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