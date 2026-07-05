Aurora Ramazzotti sorpresa per Goffredo Cerza | Ho scritto quattro canzoni sulla nostra storia
Durante la festa del loro matrimonio, sabato 4 luglio, l’influencer ha eseguito quattro canzoni scritte da lei sulla loro storia, sorprendendo il marito. La performance si è svolta davanti agli ospiti, con l’influencer che ha cantato dal vivo. La celebrazione si è svolta in una location all’aperto, con numerosi invitati presenti. Un video dell’evento è stato condiviso sui canali social ufficiali.
L'influencer ha stupito il marito cantando alla festa dopo la celebrazione del loro matrimonio, sabato 4 luglio (Vidoe ufficio stampa Goigest). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Aurora Ramazzotti, il regalo a sorpresa per Goffredo durante il party di nozze
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