Aurora Ramazzotti sorpresa per Goffredo Cerza | Ho scritto quattro canzoni sulla nostra storia

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la festa del loro matrimonio, sabato 4 luglio, l’influencer ha eseguito quattro canzoni scritte da lei sulla loro storia, sorprendendo il marito. La performance si è svolta davanti agli ospiti, con l’influencer che ha cantato dal vivo. La celebrazione si è svolta in una location all’aperto, con numerosi invitati presenti. Un video dell’evento è stato condiviso sui canali social ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'influencer ha stupito il marito cantando alla festa dopo la celebrazione del loro matrimonio, sabato 4 luglio (Vidoe ufficio stampa Goigest). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

aurora ramazzotti sorpresa per goffredo cerza ho scritto quattro canzoni sulla nostra storia
© Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti, sorpresa per Goffredo Cerza: "Ho scritto quattro canzoni sulla nostra storia"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aurora Ramazzotti, il regalo a sorpresa per Goffredo durante il party di nozze

Video Aurora Ramazzotti, il regalo a sorpresa per Goffredo durante il party di nozze

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Aurora Ramazzotti e il matrimonio con Goffredo Cerza, le foto a sorpresa fanno impazzire i fan

Leggi anche: Aurora Ramazzotti, tutto pronto per le nozze con Goffredo Cerza: la location, gli invitati, la sorpresa di papà Eros

Temi più discussi: Aurora Ramazzotti, il regalo a sorpresa per Goffredo durante il party di nozze; Aurora Ramazzotti canta a sorpresa con il papà Eros al concerto a Torino; Aurora Ramazzotti, il regalo a sorpresa per Goffredo durante il party di nozze: Michelle Hunziker svela tutto (e commuove); Aurora Ramazzotti canta l'Aurora con papà Eros all'Allianz Stadium a Torino: il dolcissimo duetto a sorpresa | Il video.

aurora ramazzotti aurora ramazzotti sorpresa perAurora Ramazzotti, i discorsi delle sorelle al matrimonio. Celeste spiazza tutti, Sole in lacrime e Goffredo la sostieneCi sono momenti, nei matrimoni, in cui anche gli invitati più smaliziati si ritrovano con gli occhi lucidi. Al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza quel momento ... leggo.it

aurora ramazzotti aurora ramazzotti sorpresa perAurora Ramazzotti e il regalo a sorpresa durante il matrimonio: Ho scritto quattro canzoni sulla nostra storiaTra gli abiti eleganti, gli applausi degli invitati e l'atmosfera da favola del ricevimento in Sicilia, il momento più intenso del matrimonio ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web