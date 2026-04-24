Aurora Ramazzotti | l’invito per il matrimonio con Goffredo conquista tutti

Da 361magazine.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social un invito di matrimonio destinato a Goffredo. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti follower e media. L’immagine mostra i dettagli dell’invito, che richiama uno stile elegante e semplice. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico, anche grazie alla presenza di un pubblico molto attento alle vicende della famiglia Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, nozze con effetto nostalgia: l’invito per il matrimonio con Goffredo conquista tutti. Niente partecipazioni classiche, nessun cartoncino color avorio con scritte dorate e tono super istituzionale. Per il suo matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha scelto qualcosa che parla davvero di lei: ironia, ricordi e un irresistibile sapore Anni ’90. È una vera e propria mini-rivista ispirata a Cioè, il magazine cult che ha accompagnato l’adolescenza di migliaia di ragazzi tra poster da staccare, test dell’amore e pagine da sfogliare sognando il futuro. Un riferimento che rende tutto più intimo, più personale, quasi familiare.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Se eri adolescente negli anni ’80 e ’90, questo invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti ti farà emozionareAurora Ramazzotti ha deciso di sorprendere gli invitati al suo matrimonio con una scelta originale e carica di nostalgia.

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