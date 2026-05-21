Il matrimonio di Aurora Ramazzotti si avvicina e il padre ha deciso di fare un regalo speciale alla figlia. È stato condiviso che il padre ha scelto di fare un gesto significativo per celebrare l’evento. La notizia ha suscitato emozione tra amici e familiari, che hanno assistito a questa dimostrazione di affetto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla cerimonia o sui regali, ma l’attenzione rimane sulla vicinanza tra i genitori e la futura sposa.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti è sempre più vicino. Eros ha deciso di fare un gesto speciale per la figlia. Il matrimonio di Aurora Ramazzotti è sempre più vicino e sarà sicuramente una cerimonia da sogno. Al suo fianco sempre presenti mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti, che sembra aver già fatto commuovere con un gesto speciale dedicato alla sua prima figlia in uno dei giorni più importanti della sua vita. Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è fissato il prossimo 4 luglio nella romantica cornice della Sicilia. L’addio al nubilato in Marocco ha già fatto capire che sicuramente le intenzioni di Aurora sono tutto meno che semplici e ordinarie. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Il matrimonio (da film) di Aurora Ramazzotti: il regalo di papà Eros commuove

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