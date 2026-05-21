Scherma ultimo weekend di Coppa del Mondo | 48 azzurri tra spada e sciabola

L'ultimo fine settimana di competizioni di Coppa del Mondo di scherma vede in pedana 48 atleti italiani, impegnati tra le discipline di spada e sciabola. Le gare si svolgono dal venerdì 22 fino a domenica 24 maggio, con un calendario che prevede diverse prove individuali e a squadre. Questa fase finale della stagione rappresenta l'ultimo appuntamento internazionale per gli schermidori italiani, che si affrontano in un clima di attesa e preparazione.

Ultimo fine settimana di Coppa del Mondo per la scherma italiana, con 48 azzurri pronti a salire in pedana tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Protagoniste saranno spada e sciabola, divise in quattro sedi diverse: spadiste a Saint-Maur, spadisti a Berna, sciabolatori al Cairo e sciabolatrici a Lima. Un appuntamento importante anche in vista dei grandi eventi estivi, come gli Europei di Antony (16-21 giugno) e i Mondiali di Hong Kong (22-30 luglio). La spada femminile sarà impegnata in Francia, a Saint-Maur. Tra le azzurre ci saranno Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowaczyk, Roberta Marzani, Gaia Caforio, Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Carola Maccagno, Gaia Traditi e Giulia Paulis. 🔗 Leggi su Sportface.it

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