Scherma ultimo weekend di Coppa del Mondo | 48 azzurri in gara tra spada e sciabola
Nell'ultimo weekend di maggio si sono svolti gli appuntamenti finali di Coppa del Mondo di scherma, con 48 atleti italiani impegnati nelle discipline di spada e sciabola. Le competizioni si sono svolte da venerdì 22 a domenica 24, rappresentando le ultime prove della stagione prima degli eventi continentali e mondiali. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi schermidori italiani, pronti a chiudere la stagione con le ultime gare ufficiali.
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio gli ultimi appuntamenti stagionali di Coppa del Mondo prima degli Europei e dei Mondiali. Italia impegnata tra Saint Maur, Berna, Il Cairo e Lima con 48 atleti complessivi. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra: in pedana la spada e la sciabola. Entrambe le armi si sdoppieranno nel fine settimana che va da venerdì 22 a domenica 24 maggio: le spadiste saranno impegnate a Saint Maur, gli spadisti invece a Berna; per gli sciabolatori trasferta al Cairo mentre le sciabolatrici saranno di scena a Lima. Complessivamente saranno 48 gli atleti italiani in gara negli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli Europei di Antony (16-21 giugno) e dei Mondiali di Hong Kong (22-30 luglio). 🔗 Leggi su Sportface.it
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