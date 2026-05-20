Scherma ultimo weekend di Coppa del Mondo | 48 azzurri in gara tra spada e sciabola

Nell'ultimo weekend di maggio si sono svolti gli appuntamenti finali di Coppa del Mondo di scherma, con 48 atleti italiani impegnati nelle discipline di spada e sciabola. Le competizioni si sono svolte da venerdì 22 a domenica 24, rappresentando le ultime prove della stagione prima degli eventi continentali e mondiali. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi schermidori italiani, pronti a chiudere la stagione con le ultime gare ufficiali.

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