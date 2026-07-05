Attacchi di panico durante l’esame studentessa con BES bocciata | ansia e crisi d’asma non bastano i giudici confermano quando deciso dai docenti

Una studentessa con bisogni educativi speciali è stata bocciata dopo aver sostenuto l’esame di Stato 2025. La ragazza aveva presentato ricorso contro la mancata ammissione all’esame e il giudizio di non diplomata, ottenuto dopo prove suppletive. I giudici hanno confermato la decisione dei docenti, respingendo le contestazioni. Durante le prove, la studentessa ha subito attacchi di panico e crisi d’asma, ma ciò non ha influito sulla valutazione finale.

Una studentessa con bisogni educativi speciali aveva impugnato sia la mancata ammissione all’Esame di Stato 2025 sia il successivo giudizio di “Non diplomato” dopo le prove suppletive. A dicembre scorso, la ricorrente aveva presentato ricorso contro il provvedimento di non ammissione all’esame, comunicato il 26 maggio 2025 da un istituto scolastico. La studentessa, in possesso di una certificazione di un ateneo del maggio 2022 per fragilità nella gestione dell’ansia e dello stress, lamentava la mancata redazione di un piano didattico personalizzato e l’assenza di misure compensative durante l’esame preliminare. In particolare, durante la prova orale si erano verificati episodi di attacchi di panico complicatisi in una crisi asmatica, che avevano inciso sulla valutazione finale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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MBLEx Panic Attack During the Exam Do This Reset

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