Maturità 2026 l’allarme dei tutor | uno studente su tre soffre di attacchi di panico per l’ansia da esame

Da notizie.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i tutor, nel 2026 circa un terzo degli studenti che si apprestano a sostenere gli esami di maturità sperimenta attacchi di panico legati all’ansia da prestazione. Le preoccupazioni principali riguardano il colloquio orale, il timore di non essere all’altezza e le difficoltà nel gestire lo stress accumulato nelle settimane precedenti. Questi problemi sembrano coinvolgere un’ampia parte degli studenti e si manifestano attraverso episodi di attacchi di panico, che compromettono la serenità durante il percorso di preparazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ansia da prestazione, paura del colloquio orale, timore di non essere all’altezza e difficoltà nel sostenere il carico delle ultime settimane. È in questo modo, secondo l’indagine effettuata dalla piattaforma LeTueLezioni, che gli studenti italiani si avvicinano all’Esame di Stato 2026. Il dossier è stato elaborato sulla base delle informazioni provenienti da 200 tutor. – Notizie.com Il 40% dei tutor riferisce che gli studenti affrontano il tema dello stress già dal primo incontro, mentre il 53% osserva, negli ultimi cinque anni, un aumento di ragazzi che chiedono supporto soprattutto per imparare a gestire l’ansia più che per recuperare lacune didattiche. 🔗 Leggi su Notizie.com

maturit224 2026 l8217allarme dei tutor uno studente su tre soffre di attacchi di panico per l8217ansia da esame
© Notizie.com - Maturità 2026, l’allarme dei tutor: uno studente su tre soffre di attacchi di panico per l’ansia da esame
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Materie Maturità 2026, annunciate le discipline per seconda prova e orale: come cambia l'esame

Video Materie Maturità 2026, annunciate le discipline per seconda prova e orale: come cambia l'esame

Sullo stesso argomento

Maturità, allarme salute mentale: il 90% dei tutor rileva ansia nei ragazzi? Domande chiave Come si trasforma l'ansia da prestazione in attacco di panico? Perché i tutor devono gestire lo stress prima ancora della didattica?...

Nel casertano meno di uno studente su due arriva alla maturità con competenze adeguate in italiano e matematicaPraticamente meno di uno studente su due arriva alla maturità con competenze inadeguate sia in italiano sia in matematica ma il quadro è in...

È obbligatorio partecipare al corso di formazione per i docenti Commissari degli Esami di Maturità 2026?Esame di Maturità 2026: da ieri è aperta l'iscrizione alla prima edizione Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026 ... orizzontescuola.it

Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio oraleL'Esame di Maturità 2026 entra nel vivo: con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato il percorso definitivo che por ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web