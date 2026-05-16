Secondo i tutor, nel 2026 circa un terzo degli studenti che si apprestano a sostenere gli esami di maturità sperimenta attacchi di panico legati all’ansia da prestazione. Le preoccupazioni principali riguardano il colloquio orale, il timore di non essere all’altezza e le difficoltà nel gestire lo stress accumulato nelle settimane precedenti. Questi problemi sembrano coinvolgere un’ampia parte degli studenti e si manifestano attraverso episodi di attacchi di panico, che compromettono la serenità durante il percorso di preparazione.

Ansia da prestazione, paura del colloquio orale, timore di non essere all’altezza e difficoltà nel sostenere il carico delle ultime settimane. È in questo modo, secondo l’indagine effettuata dalla piattaforma LeTueLezioni, che gli studenti italiani si avvicinano all’Esame di Stato 2026. Il dossier è stato elaborato sulla base delle informazioni provenienti da 200 tutor. – Notizie.com Il 40% dei tutor riferisce che gli studenti affrontano il tema dello stress già dal primo incontro, mentre il 53% osserva, negli ultimi cinque anni, un aumento di ragazzi che chiedono supporto soprattutto per imparare a gestire l’ansia più che per recuperare lacune didattiche. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Maturità 2026, l’allarme dei tutor: uno studente su tre soffre di attacchi di panico per l’ansia da esame

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