Oggi si svolge l’“Assalto al Resegone”, una manifestazione organizzata dai volontari della Società Escursionisti Lecchesi. L’evento è aperto a tutti e prevede l’arrivo al Rifugio Luigi Azzoni, situato a 1.300 metri di quota. La partenza è libera e permette di percorrere i sentieri del monte Resegone, noto per il suo panorama e le sue escursioni. L’iniziativa si svolge senza limiti di partecipazione e senza restrizioni particolari.

Oggi scatta l’“Assalto al Resegone”, la storica manifestazione organizzata dai volontari della Società Escursionisti Lecchesi. L’iniziativa è aperta a tutti e consiste nel raggiungere il Rifugio Luigi Azzoni, a 1.860 metri di quota, in vetta al Monte Resegone, partendo da varie località a valle. Ogni anno i partecipanti amanti della montagna e dell’escursionismo sono più di 400: arrivano da tutta la Lombardia e anche oltre per rendere omaggio alla montagna simbolo della città dei Promessi sposi e delle prealpi lombarde. La giornata si concluderà con la celebrazione della messa al cospetto della croce in cima al Resegone alle 11.30. La manifestazione è alla sua 59ª edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto al Resegone. Partenza libera incanto assicurato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Infortunio in cima al Resegone, in volo l'elicotteroNella serata di domenica, un uomo di 35 anni ha riportato un infortunio sulla cima del Resegone.

Roma-D’amico: l’Atalanta dà il via libera alla partenza del DsL’Atalanta ha approvato la partenza del direttore sportivo, che ora prenderà il suo nuovo incarico alla Roma.

Si parla di: Assalto al Resegone: la storica manifestazione della Sel in programma il 5 luglio.

Assalto al Resegone. Partenza libera incanto assicuratoOggi scatta l’Assalto al Resegone, la storica manifestazione organizzata dai volontari della Società Escursionisti Lecchesi. L’iniziativa è aperta ... ilgiorno.it

Assalto al Resegone: la storica manifestazione della Sel in programma il 5 luglioPartenza libera tra le 7.30 e le 9.30 da Morterone o dal piazzale della funivia a Versasio Luglio intenso per l’associazione del presidente Mauro Colombo: il 25 e 26 luglio festa per i 100 anni del Ri ... msn.com