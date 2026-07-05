Assalto al Resegone Partenza libera incanto assicurato

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge l’“Assalto al Resegone”, una manifestazione organizzata dai volontari della Società Escursionisti Lecchesi. L’evento è aperto a tutti e prevede l’arrivo al Rifugio Luigi Azzoni, situato a 1.300 metri di quota. La partenza è libera e permette di percorrere i sentieri del monte Resegone, noto per il suo panorama e le sue escursioni. L’iniziativa si svolge senza limiti di partecipazione e senza restrizioni particolari.

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Oggi scatta l’“Assalto al Resegone”, la storica manifestazione organizzata dai volontari della Società Escursionisti Lecchesi. L’iniziativa è aperta a tutti e consiste nel raggiungere il Rifugio Luigi Azzoni, a 1.860 metri di quota, in vetta al Monte Resegone, partendo da varie località a valle. Ogni anno i partecipanti amanti della montagna e dell’escursionismo sono più di 400: arrivano da tutta la Lombardia e anche oltre per rendere omaggio alla montagna simbolo della città dei Promessi sposi e delle prealpi lombarde. La giornata si concluderà con la celebrazione della messa al cospetto della croce in cima al Resegone alle 11.30. La manifestazione è alla sua 59ª edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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