Roma-D’amico | l’Atalanta dà il via libera alla partenza del Ds

Da sololaroma.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Atalanta ha approvato la partenza del direttore sportivo, che ora prenderà il suo nuovo incarico alla Roma. Dopo l’addio del precedente dirigente, il ruolo è stato affidato a Tony D’amico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando il passaggio di consegne tra le due società. Il trasferimento si concretizza a pochi giorni dalla fine del campionato.

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Dopo l’addio dell’ormai ex Massara, l’eredità di nuovo direttore sportivo giallorosso spetta a Tony D’amico. Fallito il tentativo del Milan di portare in rossonero il Ds abruzzese, la strada che da Bergamo lo porta dritto a Roma, dopo diverse complicazioni risulta libera. Secondo quanto riportato da LaRoma 24, la proprietà atalantina, ha dato l’ufficialità del passaggio: la società giallorossa è pronta a formalizzare l’accordo. Proprio l’amministratore delegato Percassi aveva dirottato il trasferimento di D’amico al Milan, prima di opporsi temporaneamente alle attuali trattative con i giallorossi. La partenza dell’abruzzese, porta con sé da Bergamo alla Capitale anche il responsabile medico Riccardo Del Vescovo, il quale torna a Trigoria dopo la precedente esperienza dal 2012 al 2019. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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