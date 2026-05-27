Roma-D’amico | l’Atalanta dà il via libera alla partenza del Ds
L’Atalanta ha approvato la partenza del direttore sportivo, che ora prenderà il suo nuovo incarico alla Roma. Dopo l’addio del precedente dirigente, il ruolo è stato affidato a Tony D’amico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando il passaggio di consegne tra le due società. Il trasferimento si concretizza a pochi giorni dalla fine del campionato.
Dopo l’addio dell’ormai ex Massara, l’eredità di nuovo direttore sportivo giallorosso spetta a Tony D’amico. Fallito il tentativo del Milan di portare in rossonero il Ds abruzzese, la strada che da Bergamo lo porta dritto a Roma, dopo diverse complicazioni risulta libera. Secondo quanto riportato da LaRoma 24, la proprietà atalantina, ha dato l’ufficialità del passaggio: la società giallorossa è pronta a formalizzare l’accordo. Proprio l’amministratore delegato Percassi aveva dirottato il trasferimento di D’amico al Milan, prima di opporsi temporaneamente alle attuali trattative con i giallorossi. La partenza dell’abruzzese, porta con sé da Bergamo alla Capitale anche il responsabile medico Riccardo Del Vescovo, il quale torna a Trigoria dopo la precedente esperienza dal 2012 al 2019. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
si ferma a Trigoria per programmare la prossima stagione! Intanto riscattato Malen!
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Roma, svolta per D’Amico: l’Atalanta dà il via libera all’addio romanews.eu/roma-damico-at… #ASRoma #Romanewseu #ASRoma #Romanewseu x.com
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