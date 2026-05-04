Infortunio in cima al Resegone in volo l' elicottero

Nella serata di domenica, un uomo di 35 anni ha riportato un infortunio sulla cima del Resegone. L’intervento è stato richiesto poco dopo le 20, quando sono arrivati i soccorsi tramite il Numero unico per le emergenze, 112. Sul posto è stato inviato un elicottero per il recupero dell’infortunato. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso e le verifiche sulle condizioni dell’uomo.

Infortunio per un 35enne nella serata di domenica sul Resegone. La chiamata al Numero unico per le emergenze, 112, è scattata dopo le 20.30 al rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul monte lecchese.Dalla centrale Soreu Laghi è stato disposto l'invio di tre mezzi: un'ambulanza, l'elicottero.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cadute sul Resegone, in volo l'elicottero: due persone finiscono in ospedale Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Infortunio in cima al Resegone, in volo l'elicottero; Carlos Alcaraz salta il Roland Garros: La cosa più prudente da fare. Il momento è molto complicato; Weekend di fuoco per il soccorso alpino trentino: quattro interventi in poche ore; L'emozionante messaggio di Nadal per Alcaraz dopo la batosta per l'infortunio al polso: Quello che stai facendo... Anguissa sotto tono dopo il rientro dall'infortunio: diteci la vostra - facebook.com facebook Pallavolo Champions F - Per Katarina Dangubic: infortunio al ginocchio sinistro x.com