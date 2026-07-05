Aspettativa per motivi di famiglia o personali | cosa c' è da sapere

Da scuolalink.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il personale scolastico può richiedere un’aspettativa per motivi di famiglia o personali, un diritto che permette di interrompere temporaneamente il servizio. Questa misura è prevista per far fronte a esigenze private e garantisce una pausa dal lavoro senza perdere il rapporto di impiego. La richiesta deve essere motivata e seguire le modalità previste dalla normativa vigente. Non vengono specificate durate o condizioni particolari nel testo.

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L'aspettativa per motivi di famiglia o personali rappresenta un diritto fondamentale per il personale scolastico, consentendo un'interruzione temporanea del servizio per far fronte a specifiche esigenze private. Questa guida illustra chi può richiederla, la durata massima e la procedura corretta. L'istituto è accessibile sia ai docenti che al personale ATA con contratto a tempo indeterminato o annuale.Aspettativa per motivi di famiglia o personali: destinatari e requisitiL’istituto dell'aspettativa per motivi personali e di famiglia si rivolge a una platea ben definita del personale scolastico. Possono presentare domanda i docenti, il personale educativo e gli ATA assunti con contratto a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Diritti in pillole | Aspettativa per motivi personali o familiari: cosa sapere

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