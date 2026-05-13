Un annuncio ufficiale sorprende la scena sportiva: il protagonista ha comunicato di voler lasciare la squadra per motivi personali, affermando di non voler rimanere oltre questa stagione. Nonostante alcuni limiti evidenti, è stato uno dei punti di forza della formazione durante questa annata particolarmente intensa. La decisione è stata resa nota tramite un comunicato, senza ulteriori dettagli sulla motivazione.

Nonostante alcuni evidenti limiti, è stato uno dei punti di forza della squadra in questa stagione strapositiva. Senz’altro andata oltre le più rosee aspettative. Per lui è stata la prima, ma anche l’ultima. E questo è ufficiale da qualche ora. Arijanet Muric ha annunciato l’addio al Sassuolo. A ‘gianlucadimarzio.com’, il portiere kosovaro ha detto apertamente che non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in neroverde cominciata l’estate scorsa: “Ho informato il club che, per motivi personali, non voglio rimanere qua dopo questa stagione”. Muric non ha specificato quali siano questi problemi personali, ma una cosa è certa: le prossime due partite saranno anche le ultime a difesa della porta degli emiliani.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Annuncio UFFICIALE a sorpresa: “Vado via per motivi personali”

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Multi SubHe Offered a Contract. She Offered Her Womb. Love Wasn't in the Deal.

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