In una tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva a Cracovia, la Cina ha vinto entrambe le staffette speed. La competizione si è conclusa con questa doppietta della squadra cinese, che ha conquistato le prime posizioni nelle staffette di velocità. La disciplina, che sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ha visto le squadre affrontarsi in questa fase della competizione. La tappa si è svolta in Polonia e ha visto anche altre nazioni partecipare alle gare di velocità.

A Cracovia (Polonia) si è conclusa una tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, disciplina che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nel pomeriggio odierno si sono disputate le prime staffette di speed (la specialità più veloce), dove la Cina ha fatto la voce grossa imponendosi in entrambe le prove. Long Jianguo e Chu Shouhong hanno dettato legge sul fronte maschile, imponendosi in 11.07 secondi contro gli statunitense Samuel Watson e Zach Hammer (11.72) nell’atto conclusivo, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli ucraini Hryhorii Ilchyshyn e Yaroslav Tkach, capaci di regolare gli indonesiani Raharjati Nursamsa e Antasyafi Robby Al Hilmi (10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, la Cina firma la doppietta nelle staffette speed di Coppa del Mondo

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