Quattordici atleti italiani sono stati convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Madrid, che si svolgerà questa settimana. La competizione comprende le discipline di boulder e speed, con le qualificazioni in programma nei prossimi giorni. La squadra si prepara a confrontarsi con le altre nazionali in una delle tappe più attese della stagione, dopo il weekend di gara a Berna.

Dopo la tappa di Coppa del Mondo tenutasi a Berna nell’ultimo fine settimana, la stagione dell’arrampicata sportiva non si ferma anzi. Nel prossimo weekend altra tappa del massimo circuito internazionale questa volta nei dintorni di Madrid, per la precisione ad Alcobendas. Protagonisti gli specialisti del boulder e della speed: interpreti dei blocchi e velocisti della scalata in verticale animeranno quindi le pareti iberiche. Italia a caccia del primo podio stagionale, con tanta presenza in Spagna: 15 atleti in totali, 5 donne per il boulder e 10 azzurri (6 uomini e 4 donne) per la speed. Camilla Moroni, dopo il 10° posto in Svizzera, vuole... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Madrid: boulder e speed in Spagna

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