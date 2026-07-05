Arlecchino sul palco di Villa Sartirana
Martedì sera alle 21.15 nel parco di Villa Sartirana a Giussano si terrà uno spettacolo teatrale all’aperto. La rappresentazione si intitola “Il vestito di Arlecchino” ed è una commedia ispirata alla commedia dell’arte. Lo spettacolo è rivolto sia agli adulti che ai bambini e si svolge nel contesto del ritorno del teatro all’aperto nella zona.
Torna il teatro all’aperto a Giussano: martedì alle 21.15 nel parco di Villa Sartirana verrà portato in scena lo spettacolo “Il vestito di Arlecchino“, una rappresentazione comica ispirata ai canoni della commedia dell’arte e pensata per far divertire adulti e bambini. L’ingresso è libero. In caso di maltempo ci si sposterà nella sala consiliare di piazzale Aldo Moro. La rassegna teatrale estiva organizzata dal Comune, che proseguirà poi martedì 14 con la commedia “Il cavaliere delle dame“, un testo leggero dal ritmo vivace, che si sviluppa tra equivoci e situazioni esilaranti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Sul lago di Como è il weekend dell'elegenza fuoriserie: da Villa del Grumello a Villa d'EsteSul Lago di Como si sta svolgendo un fine settimana dedicato alle automobili di alta gamma.
Valle Brembana, ennesima doccia fredda per i pendolari: «Rotatoria di Arlecchino immodificabile»Nuova difficoltà per i pendolari nella Valle Brembana, con l'Anas che ha comunicato al Comune di Villa d’Almè l'impossibilità di modificare la...