arlecchino sul palco di villa sartirana

Notizia in breve

Martedì sera alle 21.15 nel parco di Villa Sartirana a Giussano si terrà uno spettacolo teatrale all’aperto. La rappresentazione si intitola “Il vestito di Arlecchino” ed è una commedia ispirata alla commedia dell’arte. Lo spettacolo è rivolto sia agli adulti che ai bambini e si svolge nel contesto del ritorno del teatro all’aperto nella zona.