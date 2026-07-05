Arlecchino sul palco di Villa Sartirana

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì sera alle 21.15 nel parco di Villa Sartirana a Giussano si terrà uno spettacolo teatrale all’aperto. La rappresentazione si intitola “Il vestito di Arlecchino” ed è una commedia ispirata alla commedia dell’arte. Lo spettacolo è rivolto sia agli adulti che ai bambini e si svolge nel contesto del ritorno del teatro all’aperto nella zona.

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Torna il teatro all’aperto a Giussano: martedì alle 21.15 nel parco di Villa Sartirana verrà portato in scena lo spettacolo “Il vestito di Arlecchino“, una rappresentazione comica ispirata ai canoni della commedia dell’arte e pensata per far divertire adulti e bambini. L’ingresso è libero. In caso di maltempo ci si sposterà nella sala consiliare di piazzale Aldo Moro. La rassegna teatrale estiva organizzata dal Comune, che proseguirà poi martedì 14 con la commedia “Il cavaliere delle dame“, un testo leggero dal ritmo vivace, che si sviluppa tra equivoci e situazioni esilaranti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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