Nuova difficoltà per i pendolari nella Valle Brembana, con l'Anas che ha comunicato al Comune di Villa d’Almè l'impossibilità di modificare la rotatoria di Arlecchino. Secondo l'ente stradale, non ci sono i requisiti tecnici per allargare la carreggiata. Inoltre, sono state escluse anche le corsie di decelerazione per svoltare a sinistra su via Sigismondi, poiché la larghezza attuale non rispetta i requisiti necessari.

VIABILITÀ. Anas al Comune di Villa d’Almè: non ci sono i requisiti per allargare la carreggiata. No anche alle corsie di decelerazione per svoltare a sinistra su via Sigismondi: la larghezza è insufficiente. La rotatoria di Arlecchino a Villa d’Almè, passaggio da incubo per il traffico in uscita e in entrata in Val Brembana, non si potrà allargare. Le ipotesi di un miglioramento per cercare di rendere più fluido il traffico erano state ipotizzate dalla stessa azienda statale, già da mesi, durante gli incontri con i Comuni attraversati dall’ultimo tratto della 470dir. «Anas ha fatto sapere che non ci sono i requisiti - dice la sindaca di Villa d’Almè, Valentina Ceruti - quindi il diametro della carreggiata resterà uguale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Valle Brembana, ennesima doccia fredda per i pendolari: «Rotatoria di Arlecchino immodificabile». Anas al Comune di Villa d’Almè: non ci sono i requisiti per allargare la carreggiata. No anche alle corsie di decelerazione per svoltare a sinistra su via Sigismondi: la larghezza è insufficiente. ecodibergamo.it

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