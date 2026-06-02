Milton Morales escluso dall'Isola dei Famosi | Ero confermato ora sono una riserva Non l'ho presa bene

Milton Morales, ex partecipante di programmi televisivi, ha dichiarato di essere stato confermato come concorrente dell'Isola dei Famosi 2026, ma poi è stato escluso all'ultimo momento. Originariamente, avrebbe dovuto firmare il contratto a maggio, ma ora si trova in una posizione di riserva. Morales ha affermato di non aver preso bene questa decisione da parte della produzione, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo dell'esclusione.

Milton Morales, ex volto di Buona Domenica e Uomini e Donne, rivela il presunto dietrofront della produzione dell'Isola dei Famosi 2026: selezionato per il cast, il ballerino sarebbe stato escluso all'ultimo momento: "Avrei dovuto firmare il contratto a maggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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