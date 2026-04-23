Furto da Sorbillo a Torino nella pizzeria appena aperta | portati via oltre 2mila euro | Video

A Torino, nella via Garibaldi, è stato registrato un furto all’interno della nuova pizzeria del noto marchio. Durante l’incidente, sono stati sottratti oltre 2.000 euro. La vicenda riguarda il locale recentemente aperto, denominato “Zia Esterina Pizza Fritta e Pizza a Portafoglio”. Sono stati diffusi anche dei video che documentano l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire i dettagli della vicenda.