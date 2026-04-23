Furto da Sorbillo a Torino nella pizzeria appena aperta | portati via oltre duemila euro|VIDEO

A Torino, nella nuova pizzeria di Gino Sorbillo aperta in via Garibaldi, è stato registrato un furto. Durante l’episodio, sono stati sottratti oltre duemila euro. La rapina si è verificata poco dopo l’apertura del locale, chiamato “Zia Esterina Pizza Fritta e Pizza a Portafoglio”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e la raccolta di eventuali testimonianze.

Brutta sorpresa per Gino Sorbillo a Torino nel nuovo locale “Zia Esterina Pizza Fritta e Pizza a Portafoglio” situato nella centralissima via Garibaldi. Un uomo è riuscito a portare via l'incasso della serata approfittando di un momento di distrazione del personale di sala. Il tutto immortalato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Furto da Sorbillo a Torino nella pizzeria appena aperta: portati via oltre 2mila euro | VideoBrutta sorpresa per Gino Sorbillo a Torino nel nuovo locale “Zia Esterina Pizza Fritta e Pizza a Portafoglio” situato nella centralissima via... Furto di cosmetici da oltre duemila euro al supermercato: giovane arrestato dai carabinieriUn intervento rapido dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, di nazionalità romena, accusato di «furto aggravato» all’interno...