Ariete al gran completo Anche lo staff è rinnovato

L’Ariete ha completato il rinnovamento dello staff tecnico, aggiungendo tre nuove figure. Dopo l’ingresso di una nuova direttrice tecnica del settore giovanile e la conferma dell’allenatore della prima squadra, sono stati ingaggiati altri membri per rafforzare il team. Lo staff ora è più ampio e articolato, con l’obiettivo di supportare meglio la squadra. Le nuove nomine sono state ufficializzate negli ultimi giorni.

Ultimi ritocchi allo staff tecnico. Dopo l’arrivo di Cristina Zecchi, neodirettrice tecnica del settore giovanile, e la conferma alla guida della prima squadra di Massimo Nuti, l’Ariete mette nel motore altre tre figure fondamentali a strutturare uno staff numeroso e articolato. Con il ruolo di preparatore atletico arriva Marco Pirolli: laureato in scienze motorie, maestro di sci e allenatore di secondo livello di sci alpino, Pieralli ha seguito anche atleti di livello internazionale ed è stato per 4 anni responsabile della preparazione atletica nella Federazione Italiana Sport Invernali Toscana. Poi si è specializzato anche in altre discipline, fra cui basket e pallavolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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