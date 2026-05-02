Calcio anche i tifosi chiedono a gran voce la conferma del mister Miramari | lettera indirizzata a tutto lo staff

I tifosi del club chiedono con insistenza la conferma del mister Miramari, inviando una lettera allo staff della squadra. La richiesta arriva dopo una stagione che ha visto la squadra ottenere una promozione nel campionato Nazionale Dilettanti e una salvezza storica in Serie C, la prima in 44 anni. La squadra ha concluso il campionato con risultati positivi, contribuendo a riaccendere l’interesse verso il club.

Dopo una cavalcata strepitosa e vincente nel campionato Nazionale Dilettanti che ha permesso al Forlì di tornare nel mondo del professionismo, dopo otto anni e una attuale stagione conclusa con una salvezza storica nella Serie C Sky Wifi che mancava in terza serie da ben 44 anni, conquistata con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Calcio, mister Miramari esulta: "Salvezza con la squadra più giovane, un'euforia grandissima"Dopo un girone d'andata strepitoso e uno di ritorno costellato da infortuni, sfortune ed errori, il Forlì alla penultima curva di un campionato... Calcio, Forlì col Guidonia a caccia di conferme. Mister Miramari: "Dobbiamo cercare continuità"Dopo l'incoraggiante vittoria sul Pontedera, il Forlì Calcio deve subito voltare pagina perché all'orizzonte incombe la trasferta in terra laziale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lazio senza tifosi anche nel derby di Roma, ma in finale di Coppa Italia contro l'Inter ci saranno; Diamo un calcio alla crisi: scendono in campo anche i tifosi del Cassino Calcio; Cuesta: Vogliamo un bel pomeriggio con i nostri tifosi; L’Atalanta e i tifosi nel mondo: storia di Heiko, dalla Germania. E di un amore nato per un’offerta della Dalmine. Pallacanestro Trieste, i tifosi non si rassegnanoCresce la preoccupazione per il possibile spostamento della società a Roma. Parte la raccolta firme e sostegno trasversale mentre resta incerto il futuro sportivo e societario della squadra ... rainews.it Il calcio è sempre più online: quali sono le opzioni per gli sportiviGrazie alla tecnologia oggi i tifosi possono guardare le partite dal telefono, possono informarsi, ascoltare i contenuti dedicati, acquistare i biglietti ... ilcittadinoonline.it Modric, c’è solo il Milan: verso il rinnovo col Diavolo. Unica alternativa, l’addio al calcio Modric ha chiuso la prima stagione rossonera dopo una zuccata aerea con Locatelli, in cui Luka ha avuto la peggio: frattura dello zigomo sinistro. Modric, costretto - facebook.com facebook #Calcio Il Lecce vince in casa del Pisa che va in Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa per il Venezia che torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Nella foto Ansa Cheddira festeggia il gol che chiude per 1-2 x.com