Un Tau che, nonostante gli infortuni del girone di ritorno – Pietro Carcani, Carli, Chiti, Barsotti, Viano e, forse, anche Bachini ritorneranno direttamente per la stagione ’26-’27 – con il Terranuova inserisce ben 7 under su 11 e mantiene il secondo posto a 90’ dalla fine del campionato, con la terza qualificazione consecutiva ai play-off (anche se non danno accesso alla "C"). Il successo sul Terranuova mai in discussione, nonostante un calo nel finale. Questo significa che, se gli amaranto dovessero battere, al "Malservisi-Matteini", il Follonica Gavorrano, avranno la certezza di essere secondi e, quindi, di giocare in casa la semifinale play-off.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il punto. Tau: Meucci ha già rinnovato. Presto lo farà anche Maraia

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Serie "D» - Girone "E»: il punto. Maraia: "Il Tau ha fatto il massimo». Preoccupa molto l’infortunio di CarliUna sconfitta che lascia, purtroppo, strascichi a livello di infortunati: si teme il menisco per Carli, uscito già nel primo tempo contro il Grosseto.

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