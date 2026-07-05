Una madre e un figlio, dopo aver affrontato una malattia in ospedale, hanno trovato la forza di ripartire grazie a una vacanza al mare. La donna ha condiviso un messaggio in cui esprime come la paura sia stata trasformata in energia positiva, sottolineando il ruolo del mare nel processo di recupero. La famiglia ha vissuto un momento di rinascita, ritrovando serenità e normalità dopo il periodo difficile.

AL «PAPA GIOVANNI». Madre e figlio, la malattia, poi il ritorno alla normalità, complice una vacanza al mare. «Metterei la paura dentro le conchiglie - scrive Alda Merini - e il rumore del mare dentro i cuscini». Castelli di sabbia e giochi fra le onde sono stati un’occasione di rinascita per Monica Scaccabarozzi e suo figlio Gabriele, 4 anni, dopo cinque mesi trascorsi insieme in ospedale, in cui il bimbo ha affrontato terapie durissime per un linfoma di Burkitt. Hanno messo da parte il dolore e la paura per ritrovare il sorriso. Sono partiti con il fratellino Edoardo e la nonna materna Rosa per una settimana di vacanza a Punta Ala, in un... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Aria di famiglia tra le corsie dell’ospedale: «Abbiamo trovato energia per ripartire»

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