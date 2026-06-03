VIDEO | Piove dentro alle corsie dell' ospedale di Arezzo Le immagini
Un tubo rotto ha causato una perdita d'acqua dal soffitto in diverse corsie del reparto di un ospedale. Le immagini mostrano un intenso scroscio di acqua che cade direttamente sui pavimenti, creando pozzanghere e danni ai letti e alle attrezzature. La situazione si è verificata nel reparto di emergenza, dove il personale ha cercato di limitare i danni e mettere in sicurezza i pazienti. Nessuna persona è rimasta ferita.
Pioggia dentro ai reparti dell'ospedale San Donato. E non infiltrazioni ma un vero e proprio scroscio d'acqua dal soffitto. È quanto immortalato nella clip video realizzata ieri, 2 maggio, poco prima della mezzanotte all'interno delle corsie del nosocomio cittadino. Delle immagini particolarmente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Da Palazzo Medici Riccardi alle corsie dell’ospedale: donato ai bambini del Meyer lo strumento d’artistaL’ingresso dell’ospedale pediatrico di Firenze ora ospita uno strumento donato ai bambini, proveniente da un’installazione realizzata in un edificio...
Attentato a Trump, ecco le immagini dell'attacco | VIDEODurante un evento pubblico, un uomo è entrato improvvisamente con un fucile in mano, attraversando un metal detector.