VIDEO | Piove dentro alle corsie dell' ospedale di Arezzo Le immagini

Notizia in breve

Un tubo rotto ha causato una perdita d'acqua dal soffitto in diverse corsie del reparto di un ospedale. Le immagini mostrano un intenso scroscio di acqua che cade direttamente sui pavimenti, creando pozzanghere e danni ai letti e alle attrezzature. La situazione si è verificata nel reparto di emergenza, dove il personale ha cercato di limitare i danni e mettere in sicurezza i pazienti. Nessuna persona è rimasta ferita.