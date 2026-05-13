Pet therapy in pediatria la forza dei cani tra le corsie | Abbiamo visto bambini tornare a sorridere e mamme commosse

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle corsie dei reparti pediatrici di Siracusa, i cani dell'Associazione Impronte sono presenti per accompagnare i bambini durante il ricovero. La pet therapy con gli animali aiuta i bambini a gestire meglio paura, ansia e solitudine. Le mamme che assistono assistono a momenti di commozione, mentre i piccoli sembrano tornare a sorridere grazie alla presenza degli animali. Questa iniziativa si svolge regolarmente nelle strutture ospedaliere della città.

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Nei reparti pediatrici di Siracusa i cani dell'Associazione Impronte aiutano i bambini ricoverati ad affrontare paura, ansia e isolamento emotivo. Alessia Giulia Aleppo, presidente dell'associazione, racconta a Fanpage.it l'importanza degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).🔗 Leggi su Fanpage.it

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