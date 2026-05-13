Pet therapy in pediatria la forza dei cani tra le corsie | Abbiamo visto bambini tornare a sorridere e mamme commosse
Nelle corsie dei reparti pediatrici di Siracusa, i cani dell'Associazione Impronte sono presenti per accompagnare i bambini durante il ricovero. La pet therapy con gli animali aiuta i bambini a gestire meglio paura, ansia e solitudine. Le mamme che assistono assistono a momenti di commozione, mentre i piccoli sembrano tornare a sorridere grazie alla presenza degli animali. Questa iniziativa si svolge regolarmente nelle strutture ospedaliere della città.
Nei reparti pediatrici di Siracusa i cani dell'Associazione Impronte aiutano i bambini ricoverati ad affrontare paura, ansia e isolamento emotivo. Alessia Giulia Aleppo, presidente dell'associazione, racconta a Fanpage.it l'importanza degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).🔗 Leggi su Fanpage.it
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Giovedì 14 maggio Poirino ApidiCarta aps sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino per raccontare il progetto di Pet Therapy in pediatria. Sarà possibile anche acquistare il libro Filastrocche in fattoria, per sostenere l’iniziativa. #SaloneDelLibro202 facebook
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