Un turista tedesco di 19 anni è stato trovato senza vita nel fiume Telo a Argegno. È stato individuato nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio, immerso nell'acqua. I tentativi di soccorso sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’accaduto e eventuali cause sono ancora in fase di accertamento.

Argegno (Como) – È stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, immerso in acqua nel fiume Telo, ormai senza vita. A notare il ragazzo, un t urista tedesco di 19 anni, sono stat i due escursionisti, a loro volta turisti, che ieri sera verso le 18 sono passati accanto a quel tratto di fiume, accorgendosi che c’era un corpo in acqua. Subito hanno dato l’allarme, e in pochi minuti si sono mobilitati 118 e soccorso alpino: il personale sanitario, ha anche chiesto l’intervento dell’ elisoccorso, nell’ipotesi che si potesse procedere con un tentativo di rianimazione, ma poco dopo l’arrivo dell’auto medica, è stato chiaro che per il ragazzo ormai non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Argegno, 19enne turista tedesco finisce nel fiume: vani i tentativi di soccorso

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