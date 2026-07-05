Un turista tedesco di 19 anni è stato trovato senza vita nel fiume Telo, ad Argegno, nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo senza successo. La vittima era scomparsa nel pomeriggio durante un’uscita nelle acque del fiume. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale sanitario, ma non sono riusciti a salvargli la vita. Le autorità stanno accertando le dinamiche dell’incidente.

Argegno (Como) – È stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, immerso in acqua nel fiume Telo, ormai senza vita. A notare il ragazzo, un t urista tedesco di 19 anni, sono stat i due escursionisti, a loro volta turisti, che ieri sera verso le 18 sono passati accanto a quel tratto di fiume, accorgendosi che c’era un corpo in acqua. Subito hanno dato l’allarme, e in pochi minuti si sono mobilitati 118 e soccorso alpino: il personale sanitario, ha anche chiesto l’intervento dell’ elisoccorso, nell’ipotesi che si potesse procedere con un tentativo di rianimazione, ma poco dopo l’arrivo dell’auto medica, è stato chiaro che per il ragazzo ormai non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Argegno, 19 turista tedesco finisce nel fiume: vani i tentativi di soccorso

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