Capaccio cadavere nel fiume all' interno di un kayak | è un turista tedesco

A Capaccio Paestum, un turista tedesco di 72 anni è deceduto mentre navigava in kayak nel torrente Capodifiume. L’uomo, le cui iniziali sono K., si trovava nel fiume quando è stato ritrovato senza vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta indagando sulle circostanze della vicenda.

Attraversa il torrente Capodifiume in kayak e perde la vita: tragedia a Capaccio Paestum, dove un turista tedesco di 72 anni, identificato con le iniziali K.O., è morto durante un’escursione. L’uomo, in vacanza con la moglie presso una struttura della zona, nel pomeriggio di ieri aveva deciso di percorrere il corso d’acqua a bordo del suo kayak per raggiungere il mare, ma qualcosa è andato storto. Non vedendolo rientrare, in serata è stata proprio la consorte a lanciare l’allarme. Le ricerche, proseguite per tutta la notte con l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, della squadra fluviale di Salerno, dei carabinieri...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Capaccio, cadavere nel fiume all'interno di un kayak: è un turista tedesco Notizie correlate Capaccio, trovato un corpo in un fiume all'interno di un kayakI Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a persona nel territorio del Comune di Capaccio,... Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio: uomo trovato morto in acquaDramma nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiume; Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio: uomo trovato morto in acqua; Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio | uomo trovato morto in acqua. Capaccio, trovato cadavere in un kayakI Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti nel territorio del Comune di Capaccio in provincia di Salerno, in via Sandro Pertini.?Giunto sul luogo delle operazioni, il personale ... rainews.it Capaccio, corpo senza vita trovato nel fiume: recupero dei vigili del fuocoIntervento di soccorso nel territorio del Comune di Capaccio Paestum, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono stati impegnati in un’operazione a persona. Giunti sul posto, i soccorr ... cilentonotizie.it Capaccio, trovato un corpo in un fiume all'interno di un kayak - facebook.com facebook