Si ribalta con il kayak nel fiume Sele a Paestum | morto un turista tedesco

Un turista tedesco è deceduto questa mattina nel fiume Sele a Paestum. Il corpo dell'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco all’interno di un kayak ribaltato in acqua. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Non sono state rese noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ribaltamento e sulle eventuali cause.

Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto questa mattina dai vigili del fuoco, all'interno del kayak ribaltato in acqua. Indagini in corso per stabilire le precise cause della morte del turista.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Capaccio, cadavere nel fiume all'interno di un kayak: è un turista tedescoAttraversa il torrente Capodifiume in kayak e perde la vita: tragedia a Capaccio Paestum, dove un turista tedesco di 72 anni, identificato con le... Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio: uomo trovato morto in acquaDramma nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso... Panoramica sull’argomento Si parla di: Si ribalta col kayak, escursionista trovato morto nel fiume Sele; Si ribalta col kayak, escursionista trovato morto. Si ribalta con il kayak nel fiume Sele a Paestum: morto un turista tedescoDramma a Capaccio Paestum, in Cilento, nella provincia di Salerno, dove un turista tedesco di 72 anni – le cui generalità non sono ancora note – è morto durante una escursione in kayak sul fiume Sele. fanpage.it