Arezzo il grande slalom dell’estate | ogni giorno spunta un cantiere nuovo
Ogni giorno spuntano nuovi cantieri lungo la rotatoria di via Buonconte da Montefeltro, ad Arezzo. Il Comune ha diffuso un comunicato stampa, invitando a consultare i documenti ufficiali per seguire gli sviluppi dei lavori. La presenza di numerosi interventi rende il cantiere uno dei più attivi dell’estate, con attività che si susseguono senza sosta lungo l’intera area.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerl i FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Se pensavate di aver imparato il percorso della nuova rotatoria di via Buonconte da Montefeltro, il Comune rilancia la sfida. Perché la vera novità non è un singolo cantiere: è la caccia al tratto di strada ancora libero. Da lunedì 6 luglio la mappa della viabilità aretina si arricchisce di nuovi sensi unici alternati, restringimenti, divieti di sosta e chiusure temporanee disseminati praticamente in tutta la città. A Santa Firmina arrivano il senso unico alternato e il divieto di utilizzare il marciapiede. A Campoluci semafori provvisori e divieto di sosta. 🔗 Leggi su Lortica.it
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