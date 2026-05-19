Si apposta e segue una 19enne ogni giorno a scuola per oltre un anno stalker 40enne arrestato ad Arezzo

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di aver perseguitato per oltre un anno una ragazza di 19 anni. Secondo le indagini, l’uomo si appostava quotidianamente vicino a scuola, seguendo la studentessa e fissandola insistentemente. La presenza costante dell’uomo ha portato la giovane a modificare le proprie abitudini di vita per evitare incontri indesiderati. L’arresto è stato disposto dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto elementi sufficienti a contestare il reato di stalking.

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