Arezzo la seguiva ogni giorno fino al treno | arrestato dopo mesi di paura

Un uomo è stato arrestato ad Arezzo dopo aver seguito quotidianamente una studentessa tra la sua abitazione e la stazione ferroviaria. La persecuzione è durata diversi mesi, durante i quali l'uomo si è avvicinato più volte alla giovane, arrivando a salire sullo stesso treno in alcune occasioni. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona, che avevano segnalato comportamenti sospetti alle forze dell'ordine. La donna si è rivolta alle autorità per denunciare le molestie subite nel tempo.

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AREZZO – Per mesi avrebbe seguito una giovane studentessa nei tragitti quotidiani tra casa e stazione ferroviaria, arrivando in alcune occasioni anche a salire sullo stesso treno. Un uomo di 40 anni di origine indiana è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di atti persecutori. L’indagine della Squadra mobile di Arezzo, coordinata dalla procura, è partita dalla denuncia presentata da una ragazza ventenne, che da tempo viveva in uno stato di forte ansia e paura a causa dei continui pedinamenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le molestie sarebbero iniziate nella primavera del 2025. L’uomo si sarebbe appostato vicino all’abitazione della giovane aspettando la sua uscita per seguirla fino alla scuola prima e successivamente fino alla stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Arezzo, la seguiva ogni giorno fino al treno: arrestato dopo mesi di paura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arrestato il molestatore seriale: seguiva le donne fino a casaAltopascio (Lucca), 24 aprile 2026 – Dopo un’indagine lampo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni di origini tunisine, senza fissa dimora... “Diritti calpestati ogni giorno”: la denuncia sui parcheggi disabili alla stazione di ArezzoLa testimonianza di un cittadino: segnalazioni senza risposta e posti riservati occupati da chi non ne ha diritto.