Arriva finalmente anche nel capoluogo montano la Casa-ospedale di Comunità, dopo che analoghe strutture sono state realizzate con successo nei comuni di Carpineti e Villa Minozzo: un progetto nuovo di assistenza sanitaria territoriale che l’Ausl di Reggio sta realizzando nei Comuni dell’Appennino. Appuntamento molto atteso quello di giovedì 9 luglio, fissato per le ore 9,30 a Castelnovo Monti per una doppia inaugurazione. Oltre alla Casa della comunità sarà infatti aperto l’Ospedale di comunità, in via dei Partigiani 15: due progetti importanti, entrambi realizzati con i fondi del Pnrr. All’inaugurazione, che si svolgerà nell’area della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Enzo Pupillo apre le porte al futuro: Un progetto di rigenerazione per ridare dignità alla città

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L’inaugurazione del parco giochi. Giovedì un corteo partirà dall’asiloGiovedì prossimo si terrà l’inaugurazione del parco giochi ’Arcobaleno’ a Pian di Conca, frazione di Massarosa.

Temi più discussi: Sanità, ad Anagni inaugurati la Casa e l'Ospedale di Comunità. A Frosinone nuova holding area del Pronto Soccorso; Apre la Casa-Ospedale. Giovedì l’inaugurazione; Novara, all’ex San Giuliano apre un piccolo ospedale di comunità; Case della Comunità: cosa sono e cosa cambia per il cittadino.

FIRENZE - Apre l’ospedale di Comunità al San Giovanni di Dio: per chi viene dimesso ma ancora non può tornare a casa. Aperto 7 giorni su 7 h24 con degenze a bassa intensità di cura e a rapido turn over, servirà anche per persone fragili e malati cronici. x.com

Apre la Casa-Ospedale. Giovedì l’inaugurazioneA Castelnovo Monti arriva la nuova struttura pensata per dare risposte ai malati cronici e ai più fragili: diciotto posti letto e ambulatori . ilrestodelcarlino.it

Esportazione/non esportazione PME a una casa del custode reddit

La Belvedere apre con il primo Ospedale di comunità: da oggi équipe al lavoroHa aperto ufficialmente la nuova Casa della comunità Piacenza Belvedere, in via Gadolini 36. Le attività, cominciate nella mattinata di lunedì 29 giugno, prendono il via gradualmente. Si tratta ... piacenzasera.it