Giovedì prossimo si terrà l’inaugurazione del parco giochi ’Arcobaleno’ a Pian di Conca, frazione di Massarosa. La cerimonia ufficiale prevede il taglio del nastro da parte dell’amministrazione comunale, accompagnata da un corteo che partirà dall’asilo locale. Tutto è pronto per l’apertura al pubblico di questa nuova area dedicata ai bambini.

Tutto pronto ormai (e finalmente) per l’inaugurazione del parco giochi ’Arcobaleno’ a Pian di Conca. Nella ridente frazione massarosese giovedì prossimo (30 aprile) si terrà la cerimonia ufficiale col “taglio del nastro“ da parte dell’amministrazione comunale. I lavori sono stati completati, anche a livello di impianto d’illuminazione come promesso dalla sindaca Simona Barsotti. Ieri mattina gli operai del Comune erano a lavoro procedendo con il taglio dell’erba (che si stava rifacendo molto alta, come normale in questo periodo della stagione). Lo spazio molto gettonato dalle famiglie della zona e non solo ha al suo interno tante attrazioni per bambini, fra cui diverse nuove installazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’inaugurazione del parco giochi. Giovedì un corteo partirà dall’asilo

Notizie correlate

Giovedì l'inaugurazione del nuovo parco giochi di TitignanoCascina, 24 marzo 2026 – Un nuovo parco giochi a disposizione di tutti i bambini di Titignano, in ricordo di don Romeo Vio.

Leggi anche: Acireale, un nuovo parco giochi per i bambini dell'asilo nido Sacro Cuore

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Inaugurazione del Parco Inclusivo, Via Foscolo si rifà il look; L’inaugurazione del parco giochi. Giovedì un corteo partirà dall’asilo; Al via la stagione del Parco delle Terme di Boario, domenica l’inaugurazione; Bari, il racconto delle tappe verso l'inaugurazione: al via i podcast sul Parco della Rinascita.

A Brugherio via Foscolo cambia volto: viabilità rivista per l’inaugurazione del Parco InclusivoVia Foscolo cambia volto con un restyling mirato a rendere più fluida la circolazione e più sicura l’area del nuovo Parco Inclusivo. Previsti senso unico, nuova sosta e divieto ai mezzi oltre 3,5 tonn ... mbnews.it

Giovedì l'inaugurazione del nuovo parco giochi di TitignanoCascina, 24 marzo 2026 – Un nuovo parco giochi a disposizione di tutti i bambini di Titignano, in ricordo di don Romeo Vio. È stata completamente rinnovata l’area del Parco Robinson, con nuovi giochi ... lanazione.it

Sky. . Si conclude la settima tappa di Pechino Express: le coppie rimaste sono sempre meno e arrivare primi diventa fondamentale. Ma resta un solo dubbio… la tappa è eliminatoria o no #PechinoExpress ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky. - facebook.com facebook

Papa #LeoneXIV visiterà, giovedì 14 maggio, l'università La Sapienza di Roma. Si tratterà di una "visita pastorale". Nel 2008 anche Papa Ratzinger era stato invitato nell'ateneo romano ma poi la visita fu annullata. x.com