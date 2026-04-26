L’inaugurazione del parco giochi Giovedì un corteo partirà dall’asilo

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì prossimo si terrà l’inaugurazione del parco giochi ’Arcobaleno’ a Pian di Conca, frazione di Massarosa. La cerimonia ufficiale prevede il taglio del nastro da parte dell’amministrazione comunale, accompagnata da un corteo che partirà dall’asilo locale. Tutto è pronto per l’apertura al pubblico di questa nuova area dedicata ai bambini.

Tutto pronto ormai (e finalmente) per l’inaugurazione del parco giochi ’Arcobaleno’ a Pian di Conca. Nella ridente frazione massarosese giovedì prossimo (30 aprile) si terrà la cerimonia ufficiale col “taglio del nastro“ da parte dell’amministrazione comunale. I lavori sono stati completati, anche a livello di impianto d’illuminazione come promesso dalla sindaca Simona Barsotti. Ieri mattina gli operai del Comune erano a lavoro procedendo con il taglio dell’erba (che si stava rifacendo molto alta, come normale in questo periodo della stagione). Lo spazio molto gettonato dalle famiglie della zona e non solo ha al suo interno tante attrazioni per bambini, fra cui diverse nuove installazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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