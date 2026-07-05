Anziana 85enne investita in autogrill sull'autostrada A2 Salerno-Reggio

Un’ottantacinquenne è stata investita questa mattina in una stazione di servizio sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. La donna è stata trasportata in ospedale con traumi. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente né sul suo stato di salute attuale. La polizia sta conducendo le verifiche del caso.

Anziana 85enne investita alla stazione di servizio sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. In ospedale con traumi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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