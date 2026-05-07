Schianto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio auto si ribalta a Pontecagnano | c'è un ferito traffico impazzito

Un incidente si è verificato sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, poco prima di Pontecagnano, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza, i servizi di Anas e le forze dell'ordine. Un ragazzo è rimasto ferito nell'incidente, che ha causato ingorghi e rallentamenti nel traffico lungo l'autostrada. La viabilità è rimasta compromessa per diversi minuti.