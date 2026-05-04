Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio ci sono feriti | scontro tra Eboli e Battipaglia

Questa mattina sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli tra Eboli e Battipaglia. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando rallentamenti nella circolazione. Non sono state ancora rese note le cause dell'incidente.

Un incidente stradale è avvenuto sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina: coinvolti diversi veicoli. Ambulanze sul posto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, scontro con auto ribaltata: 4 feritiIncidente stradale sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, coinvolte 3 auto: ci sono 4 feriti in ospedale. L’autostrada Salerno-Reggio Calabria chiusa il 12 aprile tra Eboli e Battipaglia: rimozione ordigniDomenica 12 aprile saranno interdetti i tratti tra Eboli e Battipaglia dell'autostrada a2; predisposte uscite obbligatorie e strade alternative. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, scontro con auto ribaltata: 4 feriti; Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico in tilt; Incidente sull'A2, tra Pontecagnano e Montecorvino: 4 feriti; Fingono di chiedere indicazioni stradali agli automobilisti per derubarli: 3 arresti a Salerno. Auto si ribalta sull’A2, ferito 21enne, poi tir si rovescia: doppio incidente a CampagnaDoppio incidente stradale sull'autostrada del Mediterraneo A2 Salerno-Reggio Calabria, all'alta di oggi, mercoledì 22 aprile. Un'auto ha improvvisamente perso il controllo nel tratto tra Campagna e Co ... fanpage.it Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico rallentato in direzione nordDisagi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica. Disagi alla ... zon.it "La verità è scritta nero su bianco nei documenti ufficiali del Governo: per completare l'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria mancano decine di miliardi di euro" - facebook.com facebook