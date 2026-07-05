Dopo un pranzo, Andreas Muller è stato ricoverato in ospedale a causa di una reazione allergica. Il ballerino e coreografo ha riferito di aver avuto paura e ha lanciato un appello riguardo alle allergie. Muller, vincitore di un talent televisivo, è anche padre di due gemelle. La sua condizione è stata gestita dai medici, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali.

Andreas Muller ricoverato dopo una reazione allergica: ecco cosa è successo. Momenti di paura per Andreas Muller, ballerino e coreografo, vincitore di Amici e compagno di Veronica Peparini, con la quale è diventato papà delle gemelle Penelope e Ginevra. Nelle scorse ore il 29enne è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato una violenta reazione allergica mentre si trovava a Sapri, in provincia di Salerno, per motivi di lavoro. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto attraverso alcune stories pubblicate sui social, rassicurando i fan sulle sue condizioni e spiegando di essere ormai fuori pericolo. Il malore improvviso durante il pranzo: “Il corpo è diventato rosso in pochi minuti”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Andreas Muller finisce in ospedale dopo il pranzo: ‘Mi sono spaventato’, il ballerino lancia un appello sulle allergie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andreas Muller in ospedale dopo una forte reazione allergica: “Mi sono spaventato, non mi era mai successo”Il 4 luglio 2026, il ballerino e imprenditore è stato ricoverato in pronto soccorso a Sapri a causa di una reazione allergica improvvisa.

Andreas Muller in ospedale: “Mi sono spaventato”. Come sta oraAndreas Muller è stato ricoverato in ospedale dopo aver avuto una grave reazione allergica durante un pranzo.

Temi più discussi: Cac***, ora vediamo. Andreas Muller, finisce malissimo: parte la denuncia. Cosa è successo adesso (VIDEO); Andreas Muller finisce malissimo | parte la denuncia Ci vediamo in tribunale; Un altro Royal Wedding. Finalmente marito e moglie: il Sì più atteso dell'anno (FOTO); Finalmente marito e moglie il ‘royal wedding’ più atteso dell’anno.

Andreas Muller finisce in ospedale: Mi sono spaventato, l’accadutoAndreas Muller è stato tra i ballerini più amati di Amici. Da tempo, l'uomo è legato sentimentalmente a Veronica Peparini, dalla quale ha avuto due ... ilsipontino.net

Andreas Muller in ospedale: Ho avuto una forte reazione allergica, il mio corpo si è riempito di macchieAndreas Muller ricoverato in ospedale per via di una forte reazione allergica, come ha raccontato lui stesso sui social: Il mio corpo ... fanpage.it