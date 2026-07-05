Andreas Muller finisce in ospedale dopo il pranzo | ‘Mi sono spaventato’ il ballerino lancia un appello sulle allergie

Da notizieaudaci.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo un pranzo, Andreas Muller è stato ricoverato in ospedale a causa di una reazione allergica. Il ballerino e coreografo ha riferito di aver avuto paura e ha lanciato un appello riguardo alle allergie. Muller, vincitore di un talent televisivo, è anche padre di due gemelle. La sua condizione è stata gestita dai medici, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali.

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Andreas Muller ricoverato dopo una reazione allergica: ecco cosa è successo. Momenti di paura per Andreas Muller, ballerino e coreografo, vincitore di Amici e compagno di Veronica Peparini, con la quale è diventato papà delle gemelle Penelope e Ginevra. Nelle scorse ore il 29enne è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato una violenta reazione allergica mentre si trovava a Sapri, in provincia di Salerno, per motivi di lavoro. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto attraverso alcune stories pubblicate sui social, rassicurando i fan sulle sue condizioni e spiegando di essere ormai fuori pericolo. Il malore improvviso durante il pranzo: “Il corpo è diventato rosso in pochi minuti”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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