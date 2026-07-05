Ancora una vittima sulle strade | motociclista muore dopo lo scontro con un' auto a Bussolengo

Da corrieredelveneto.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista è morto in un incidente a Bussolengo dopo uno scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto nel fine settimana in Veneto, dove si contano sei vittime in totale. Quattro persone sono decedute sabato, mentre un’altra ha perso la vita nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo, dopo che la vettura è finita in un canale. Non ci sono altri dettagli disponibili su cause o dinamica dell’incidente.

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Assume dimensioni sempre più drammatiche il bollettino degli incidenti stradali in Veneto. Solo in questo weekend infatti si contano sei vittime. Quattro nella sola giornata di ieri, sabato 4 luglio, e un quinto nella notte, un giovane morto dopo essere finito con la macchina in un canale a Canaro, in provincia di Rovigo. L'ultima vittima è un motociclista, deceduto nell'impatto contro un'auto avvenuto a Bussolengo, in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, domenica 5 luglio, lungo la Strada Bresciana, che attraversa il paese, all'altezza di un incrocio. Vani i tentativi di rianimare il centauro da parte dei sanitari del Suem 118, accorsi con l'elicottero di Verona Emergenza. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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