Ancora una vittima sulle strade | motociclista muore dopo lo scontro con un' auto a Bussolengo

Notizia in breve

Un motociclista è morto in un incidente a Bussolengo dopo uno scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto nel fine settimana in Veneto, dove si contano sei vittime in totale. Quattro persone sono decedute sabato, mentre un’altra ha perso la vita nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo, dopo che la vettura è finita in un canale. Non ci sono altri dettagli disponibili su cause o dinamica dell’incidente.