Tragedia sulla Romea | morto il motociclista dopo lo scontro con un’auto

Un incidente mortale si è verificato lungo la strada Romea al chilometro 21, coinvolgendo un motociclista e un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha attraversato la corsia in modo imprevisto, causando la collisione con la moto. Il motociclista è stato soccorso immediatamente dai servizi di emergenza, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere per chiarire la dinamica.

? Cosa scoprirai Come è avvenuta la dinamica dello scontro al chilometro 21?. Chi ha causato la collisione che ha coinvolto il motociclista?. Perché quel tratto della statale Romea è considerato così pericoloso?. Quali sono le responsabilità emerse dai rilievi della polizia locale?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 3 maggio al chilometro 21 della statale Romea.. Soccorsi con ambulanza ed elicottero verso il territorio di Comacchio.. Polizia locale devia traffico verso Lido degli Estensi dalle ore 18:15.. Secondo decesso stradale registrato nella zona durante la giornata di ieri.. Un uomo di 64 anni residente a Codigoro ha perso la vita domenica 3 maggio sulla statale Romea, al chilometro 21 nel territorio di Comacchio, dopo uno scontro violento tra un’auto e una moto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla Romea: morto il motociclista dopo lo scontro con un’auto Incidente Mortale a Roma: Scontro tra Bus Atac e Fiat 500 in Viale dei Romagnoli Notizie correlate Leggi anche: Tragedia a Pistoia, motociclista muore dopo lo scontro con un’auto Tragedia a Solopaca: motociclista 33enne muore dopo lo scontro con autoUn tragico incidente stradale ha strappato la vita a un trentatreenne durante le ore notturne nel comune di Solopaca. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ancora sangue sulle strade: violento incidente auto-moto. Morto il centauro. Incidente sul raccordo anulare, accosta per prestare soccorso e viene travolto: morto 35enneNell'incidente sono rimaste ferite anche tre persone. Sul posto la polizia stradale, i medici del 118 e i vigili del fuoco ... romatoday.it Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne, altri 3 feritiEra sceso per aiutare un automobilista in difficoltà ed è stato travolto da un'auto. Tragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza ... corriereadriatico.it