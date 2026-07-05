Luna Rossa è già arrivata a Napoli, pronta a partecipare alle regate dell’America’s Cup 2027. Nel Golfo di Napoli si stanno allestendo le aree di gara e le strutture per le competizioni. Le prime regate preliminari sono in programma a settembre, con un calendario che si svilupperà nei mesi successivi. La zona si prepara ad accogliere equipaggi e pubblico per le prove e le sfide ufficiali.

Il Golfo di Napoli si prepara a diventare il centro della vela mondiale con il fitto calendario dell‘America’s Cup 2027 e le attesissime regate preliminari che iniziano a settembre. Il grande spettacolo della vela a Napoli comincia dal 24 al 27 settembre con le regate preliminari riservate agli AC40, le imbarcazioni utilizzate anche per i giovani e le donne. Il calendario del 2027 entra nel vivo in primavera: dal 20 al 23 maggio scendono in acqua i colossi AC75 per un test esclusivo. Il 26 maggio prende il via la Louis Vuitton Cup, la selezione degli sfidanti che prevede 3 Round Robin con regate di flotta e match race uno contro uno. Il formato esclude l’ultima imbarcazione classificata e porta le prime 4 alle semifinali, seguite dalla finale tra le migliori 2. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - America’s Cup: Luna Rossa è già a Napoli, calendario e prime regate a settembre

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America's Cup: Luna Rossa vince la prima regata preliminare

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