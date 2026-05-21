America' s Cup le prime regate a Napoli già nel mese di settembre | arriva l' annuncio

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si avvicinano le prime regate della Louis Vuitton America's Cup, con l'appuntamento previsto per fine settembre. La seconda tappa del torneo preliminare si svolgerà nella città partenopea, seguendo la prima disputata a Cagliari. La regata coinvolge imbarcazioni veloci destinate a sfidare i migliori team internazionali in questa competizione di vela. L’evento si inserisce nel calendario ufficiale e si svolgerà in acque partenopee, offrendo una vetrina importante per il settore nautico locale.

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Napoli scalda i motori per i bolidi della vela. La seconda regata preliminare della Louis Vuitton America's Cup si terrà a fine settembre proprio nella città partenopea, dopo la prima tappa di Cagliari. Ad annunciarlo è il ministro per lo sport Andrea Abodi: “L’Italia raddoppia. La seconda regata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale

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