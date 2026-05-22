Nella prima giornata della Preliminary Regatta Sardinia, evento che segna l'inizio della 38ª edizione dell'America's Cup a Cagliari, Luna Rossa ha ottenuto una vittoria significativa. La squadra italiana, considerata tra le più giovani in questa competizione, ha conquistato le prime regate, dando il via alla competizione con un risultato positivo. La regata si è svolta nelle acque di Cagliari, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori presenti sul luogo.

Debutto trionfale per Luna Rossa nella prima giornata della Preliminary Regatta Sardinia, evento inaugurale della 38ª edizione dell’America's Cup in corso a Cagliari. Le due imbarcazioni italiane protagoniste sul campo di regata del Golfo degli Angeli. Due vittorie su tre prove spettacolari disputate con vento da Sud tra i 16 e i 18 nodi e grande partecipazione di pubblico sia in mare sia lungo la costa. Sugli scudi l’equipaggio Youth&Woman con Marco Gradoni e Margherita Porro. Giovani al comando che hanno sbaragliato gli altri contendenti. La giornata si è aperta con la vittoria di Luna Rossa 1 nella prima regata. L’equipaggio Y&W è partito bene sottovento, prendendo subito il comando della flotta e mantenendo la leadership fino al traguardo grazie a una conduzione pulita e senza errori. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, la giovane Italia di Luna Rossa conquista le prime regate di Cagliari

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