ambiente e salute anche gli assessori allo screening

A Falconara Marittima, lo studio Insinergia è stato avviato e coinvolge anche gli assessori allo screening. Il vicesindaco ha sottolineato che la partecipazione della comunità è fondamentale, evidenziando che ogni contributo può influenzare gli esiti. La campagna si concentra su temi di ambiente e salute, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di interventi condivisi. La fase operativa del progetto è in corso, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui risultati attesi.

"La salute è un impegno comune. Ogni gesto di partecipazione può fare la differenza". Parole del vicesindaco Marco Giacanella, in riferimento allo studio Insinergia che è entrato nel vivo a Falconara Marittima. Proprio com’era stato annunciato recentemente, il braccio destro di Stefania Signorini e anche altri componenti della Giunta (gli assessori Ilenia Orologio e Luca Cappanera) hanno scelto di aderire volontariamente al progetto che mira a coinvolgere e raccogliere dati da 200 soggetti, di età compresa tra 20 e 50 anni e residenti in città da almeno cinque anni. L’obiettivo è quello di stabilire connessioni tra salute e ambiente.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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