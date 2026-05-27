Occhi in salute | screening gratuiti per gli studenti del De Petra

? Domande chiave Come influisce la vista sul rendimento scolastico degli studenti del De Petra?. Quali sono le date esatte degli appuntamenti per ogni comune coinvolto?. Chi coordina le visite mediche gratuite all'interno dei plessi scolastici?. Perché la diagnosi precoce previene problemi psicologici nei bambini?.? In Breve Screening ad Altino il 25 maggio e a Casoli il 28 maggio.. Controlli oculistici a Palombaro e Guarenna fissati per giovedì 4 giugno.. Coordinamento medico affidato alla dottoressa Gabriela Rosa per i plessi scolastici.. Collaborazione tra la dirigente Serafina D’Angelo e la docente Miranda Giangiordano.. Il Lions club Lanciano-Frentania avvia il progetto Sight for kids per garantire screening oculistici gratuiti agli studenti dell’istituto comprensivo G. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Morning Medical Update - Beloved High School Leader Faces Cancer with an Army of Students Behind Him

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